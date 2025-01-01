В Красновишерске новым контрактникам на СВО выплатят ещё по 50 тысяч Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Контрактники из Красновишерского округа Пермского края получат дополнительные выплаты в 50 тыс. руб. Это решение было поддержано депутатами местной думы, сообщает телеграм-канал «На местах».

Сумму выплатят и гражданам Российской Федерации, и иностранцам. Главное условие — заключение контракта на прохождение военной службы в рамках специальной военной операции (СВО) по направлению военного комиссариата Красновишерского района и зачисление в списки личного состава воинских формирований с 1 января 2025 года.

На выплаты не могут претендовать лица, подозреваемые или обвиняемые в преступлениях, которых задержали под стражу, а также те, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях и заключил контракт на участие в СВО.

Согласно принятому решению, финансирование выплат будет осуществляться за счёт резервного фонда администрации округа. Материальная поддержка будет действовать с 1 января 2025 года. Средства на предоставление выплат будут выделяться из резервного фонда администрации округа.

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