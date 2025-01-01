В течение пяти лет в Прикамье хотят построить 17 спортзалов для школ и колледжей Во многих территориях такие объекты появятся впервые Поделиться Твитнуть

Фото: из презентации Раисы Кассиной

В Пермском крае с 2026 по 2030 года планируется построить 17 новых спортзалов для школ, колледжей и техникумов. Об этом сообщила на заседании регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина, отчитываясь о развитии инфраструктуры образовательных организация в Прикамье.

Чиновница пояснила, что строительство спортивных залов для школ — это новое и системное направление в деятельности региональных властей. В течение пяти лет планируется возвести 10 спортобъектов для школ в разных территориях края: в Перми и Пермском округе, в Чайковском, Барде, Гайнах, а также в Карагайском, Кудымкарском и Куединском округах.

Схема из презентации доклада Раисы Кассиной

«Также, как и в школах, мы приступаем к строительству спортзалов для колледжей и техникумов. Два спортзала было построено в предыдущие годы. Они показали свою перспективность и значимость. Более того, довольно хорошие проекты для них были. Поэтому будет построено за счёт краевых средств семь спортивных залов с 2026 по 2028 год», — пояснила чиновница.

Схема из презентации доклада Раисы Кассиной

Эти объекты возведут в Перми, Нытве, Соликамске, Кудымкаре, Лысьве, Октябрьском и п.Зюкайка.

Напомним, на этом же заседании Кассина рассказала, что в 2025 году краевые власти планируют завершить строительство четырёх образовательных учреждений на территории региона. Речь идёт о трёх школах на улицах Целинная и Уральская, а также в м/р Ива в Перми и школе в Березниках. А с 2026 по 2030 год в Пермском крае обещают построить 22 новые школы. Образовательные учреждения возведут за счёт внебюджетных и федеральных средств.

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