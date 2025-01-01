В 2025 году в Пермском крае построят четыре новые школы Три из них появятся в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В 2025 году краевые власти планируют завершить строительство четырёх образовательных учреждения на территории региона. Речь идёт о трёх школах на улицах Целинная и Уральская, а также в м/р Ива в Перми и школе в Березниках. Об этом на заседании краевого правительства рассказала глава минобра Прикамья Раиса Кассина.

«В 2024 году мы ввели 11 объектов на 5735 мест. В общей сложности привлечено дополнительно более 3 млрд руб. на решение проблем с ветхими зданиями и переуплотнённостью», — отметила чиновница.

С 2026 по 2030 год планируется построить 22 школы. Образовательные учреждения возведут за счёт внебюджетных и федеральных средств.

Что касается детских садов, то в прошлом году было построено два объекта — на ул. Братской в Перми и в Губахе. В этом году возведут шесть объектов: в Березниках, Б. Култаево, Очёре и Кондратово.

Раиса Кассина добавила, что с 2026 по 2030 год власти должны построить на территории Прикамья ещё 18 детсадов.

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