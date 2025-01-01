Пермский край выполнил национальные проекты на 99,9% Об этом губернатор доложил зампреду правительства РФ на встрече в Перми Поделиться Твитнуть

В понедельник, 24 февраля, в Перми состоялась рабочая встреча зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Главный вопрос — социально-экономическое развитие региона. Глава Прикамья заявил, что Пермский край выполнил национальные проекты на 99,9%, сообщила пресс-служба краевых властей.

В сфере здравоохранения построено 23 объекта. В настоящее время в Перми активно строится онкологический центр. Основной корпус больницы уже «дорос» до четвертого этажа. На площадке будущего блока ядерной медицины закладывают фундамент и обустраивают подвальную часть, а в палатном корпусе каркас возведён до третьего этажа. Кроме того, идёт установка инженерных коммуникаций. Ожидается, что онкоцентр будет обслуживать свыше 14 тыс. пациентов ежегодно, и уже ведётся целевой набор медицинских специалистов для работы в новом центре.

Отдельно Дмитрий Махонин остановился на жилищном строительстве в Пермском крае. За прошедший год было введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилой площади. Прикамье занимает третью позицию по объёмам расселения из аварийного жилья. В 2024 году более 5 тыс. граждан переехали в новые квартиры. С 2019 года жилищные условия улучшили 52 тыс. человек.

«Пермский край неплохо себя показывает по разным направлениям. Задачи по нацпроектам «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги» выполнены, — сказал Марат Хуснуллин. — Теперь надо выстроить работу по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» так же эффективно. В Пермском крае определён 41 опорный населенный пункт, где к 2030 году необходимо выполнить одну из основных задач — улучшить качество среды для жизни на 30%».

Что касается дорог, то Хуснуллин отметил: регион демонстрирует хорошие показатели в улучшении состояния дорог местного значения, занимая лидирующие позиции в стране. Однако, несмотря на достигнутые успехи, нельзя останавливаться. Важно продолжать работу и не упускать из виду состояние улично-дорожной сети внутри населенных пунктов.

«Кроме того, через Пермский край пройдёт федеральная скоростная трасса М-12 «Восток». Уверен, она даст толчок активному развитию прилегающих территорий», — добавил зампред.

Вице-премьер подчеркнул, что надо держать хороший темп по вводу жилья, причём сделать акцент на индивидуальном жилищном строительстве, призвал продолжать работу по расширению градпотенциала и реализации проектов комплексного развития территорий.

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