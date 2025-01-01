Центральным местом празднования Масленицы в Перми станет набережная Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Праздничные гуляния в честь Масленицы развернутся 2 марта, в воскресенье, с полудня и до четырех часов дня в амфитеатре на городской набережной. Жители Перми и гости города смогут принять участие в интерактивных развлечениях, запечатлеть яркие моменты в тематической фотозоне и посмотреть театральное представление. Информацию предоставили в городском департаменте культуры и молодежной политики.

С 12:00 на набережной будут организованы народные игры и забавы: «Яблочки наливные», «К тёще на блины», «Городки» и другие. Гости праздника смогут испытать свою ловкость и силу в играх «Подушки-закидушки», «Бои мешками», проверить внимательность в «Бирюльках», а также поучаствовать в играх «Лесные жители», «Карусель хороводная», «Ванька-встанька», «Вышибало», «Забей гвоздь» и «Селёдки в бочке». Дополнительно будут доступны фотозона «Тёщины посиделки» и интерактивная площадка «На счастье и удачу!».

С часу дня и до 16:00 на набережной будет проходить театрализованное представление под названием «Широкая Масленица», в котором примут участие творческие коллективы Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.