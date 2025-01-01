На слухах о планах Boeing закупать в РФ титан взлетели акции прикамской «ВСМПО-Ависмы» Капитализация компании за неделю увеличилась на 30% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рыночная стоимость компании «ВСМПО-Ависма» продемонстрировала значительный рост, увеличившись почти на треть за прошедшую неделю и достигнув отметки в 467,86 млрд руб. По данным издания «Коммерсантъ», причиной подъёма послужили слухи о возможном возобновлении закупок российского титана корпорацией Boeing. Акции «ВСМПО-Ависма» завершили торги 21 февраля на уровне 40,5 тыс. руб. за акцию, при этом в течение сессии цена поднималась выше 42 тыс. руб.

До начала украинского конфликта в 2022 году «ВСМПО-Ависма» контролировала примерно 30% мирового рынка авиационного титана, а российская доля в потреблении титана компаниями Boeing и Airbus колебалась от 40 до 60%. Аналитики подчёркивают, что зарубежные производители титана в основном ориентированы на приобретение полуфабрикатов, в то время как «ВСМПО-Ависма» предлагает широкий спектр продукции, включая титановую губку и готовые компоненты.

Производственные мощности «ВСМПО-Ависма» расположены на двух площадках: в Верхней Салде (Свердловская обл.) и в городе Березники (Пермский край).

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