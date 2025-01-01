Алёна Бронникова Часть расходов на создание военно-патриотического центра под Пермью перенесут на 2028 год Ранее строительство «Авангарда» планировалось завершить в 2027 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края предложили перераспределить в региональном бюджете часть расходов на строительство военно-патриотического центра на месте бывшего детского лагеря «Орлёнок» в д. Гамы под Пермью с 2026 на 2028 год. Соответствующая информация содержится в проекте поправок к бюджету на 2025-2027 годы.

«Имущественный комплекс ГБУ "Пермский краевой учебно-методический центр военно-методического воспитания молодёжи "Авангард". Предлагается перераспределить средства с 2026 года в объёме 127,9 млн руб. на 2028 год в соответствии с ходом реализации проекта», — сообщается в документе.

Согласно действующей адресной инвестиционной программе, проект строительства центра на 300 человек реализуется в рамках краевой госпрограммы «Общество и власть». Стоимость работ составляет 4,1 млрд руб. Из них 744,9 млн запланировано на 2026 год, в том числе 155 млн на проектно-изыскательские работы, 1,3 млрд руб. — на 2027 год, 1,4 млрд — на 2028-й и 532 млн руб. — на 2029-й.

Ранее строительство объекта планировалось завершить в 2027 году за 2 млрд руб. Однако осенью стало известно, что стоимость проекта вырастет в два раза, а срок реализации перенесут на 2029 год.

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