Алёна Бронникова Строительство военно-патриотического лагеря под Пермью завершат в 2029 году Сумма бюджетных ассигнований составит 4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство военно-патриотического центра на месте бывшего детского лагеря «Орлёнок» в д. Гамы под Пермью планируется завершить в 2029 году. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета Пермского края на 2025-2027 годы.

«В рамках АИП Пермского края на 2025-2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство имущественного комплекса ГБУ "Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в объёме 2,1 млрд руб., в том числе на 2025 год – 744,9 млн руб., 2026 год – 1,3 млрд руб. Ввод объекта планируется в 2029 году», - сообщается в пояснительной записке.

Согласно проекту актуализированной адресной инвестиционной программы (АИП), строительство объекта оценивается в 4,1 млрд руб. Из них 155 млн руб. будет направлено на проектно-изыскательские работы, остальной объём средств будет распределён на строительно-монтажные работы. Финансирование запланировано до 2029 года.

В прошлом году сообщалось, что строительство объекта планируется завершить в 2027 году. При этом сумма бюджетных вложений составляла 2 млрд руб.

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