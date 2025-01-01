В начале года в Перми повысились цены на запчасти для иномарок При этом комплектующие на отдельные бренды подешевели Поделиться Твитнуть

В январе 2025 года по сравнению с январём прошлого года цены на автомобильные запчасти незначительно выросли — на 4%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Авито».

При этом средняя стоимость деталей для большинства популярных автомобильных марок снизилась. В частности, цены на запчасти для Volvo год к году снизились на 43%, для Audi — на четверть, а для Ford — на 21%.

В топ-5 брендов, запчасти для которых подешевели, оказались Volkswagen — снижение на 18%, а также Toyota — на 16%. Стоимость автозапчастей для Renault и Mercedes-Benz осталась на уровне января 2024 года.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в Пермском крае, как и в других российских регионах, с прошлого года отмечается рост цен на автозапчасти для иномарок и отечественных авто. При этом цены разнятся как на отдельные виды запчастей автомобилей, так и на бренды.

Подробнее о ситуации с комплектующими для машин можно почитать в нашем материале.

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