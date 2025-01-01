Максим Артамонов Легко в вождении, тяжело в ремонте В Перми отмечается рост цен на запчасти для автомобилей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, как и в других российских регионах, с прошлого года отмечается рост цен на автозапчасти для иномарок и отечественных авто. При этом цены разнятся как на отдельные виды запчастей автомобилей, так и на бренды.

По данным, которые предоставили «Новому компаньону» в «Авито», в Перми в 2024 году стоимость деталей для авто выросла по сравнению с 2023 годом на 9%. При этом средняя цена на запчасти для отдельных марок машин даже снизилась. Например, для BMW — на 9% за год, а для Haval — на 30%.

«Цены на запчасти для Toyota, машин производства General Motors и Land Rover остались на уровне прошлого года. Незначительно — на 10% — выросла средняя стоимость деталей для Ford и Renault», — сообщили в «Авито».

По ходу доставки

Но эксперты приводят и другие данные. Как рассказал «Новому компаньону» управляющий директор автомобильного холдинга «Экскурс» Роман Кибасов, в начале года цены выросли до 100% практически на всё. Изменились и сроки поставки, преимущественно авто группы VAG (бренды Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, SEAT, Bentley, Lamborghini, Bugatti и др.).

«Есть позиции, которые показали трёхкратный рост. Мы сильно привязаны к курсу валют и специфике логистики. Это, как правило, заказные позиции, которые мы заказываем индивидуально под конкретное авто: баллоны пневмоподвески, привода, дифференциалы и т. д.», — сообщил автоэксперт.

Он пояснил, что цена, как и сроки, под которые заказывают конкретные комплектующие, могут меняться по ходу доставки.

«Допустим, заказываем запчасть из Чехии по одному курсу, она едет по одной логистической схеме, но в какой-то момент курс поменялся и фура не прошла таможню на границе. После этого она возвращается и едет другим маршрутом, и таких случаев очень много», — добавил управляющий директор «Экскурса».

Аналоги догоняют оригиналы

Издание «За рулём» со ссылкой на аналитиков JVO также отмечает рост цен на запчасти для иномарок в 2024 году. В частности, на одном из маркетплейсов стоимость оригинальных деталей выросла в среднем на 50—80%. В то же время аналоги производства Турции, Китая и Южной Кореи поднялись в цене на 25—45%.

Руководитель дирекции по урегулированию массовых убытков «СОГАЗа» Сергей Гончаров констатирует, что хуже всего дело обстоит с европейскими марками. Например, с марта по декабрь 2024 года цена на комплектующие для автомобилей Skoda выросла на 62%, лишь немногим меньше — для немецких Audi и Volkswagen. Стоимость запчастей для Renault увеличилась примерно в полтора раза.

Главной причиной роста цен на комплектующие для европейских брендов, по мнению экспертов, стали сложности с логистикой из-за продолжающихся санкций, а также трудности с оплатой.

По данным директора департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максима Дмитриева, на ценообразовании сказалось увеличение цен в прайс-листах от автопроизводителей. В прошлом году для оригинальных запчастей цены в прайсе выросли в среднем на 17—20%. Основной рост был отмечен во втором полугодии, рассказал эксперт.

Автосервисы скупают оборудование

В интернет-магазине «ВсеИнструменты.ру» подсчитали, что в ноябре и декабре прошлого года в пермских автосервисах на 83% вырос спрос на товары для ремонта и обслуживания автомобилей. Это данные относительно аналогичного периода 2023 года. Причины — нестабильная погода и пробки.

Как выяснилось, в тройке лидеров оказались автомобильные предохранители (рост на 316%), светотехника для машин (+272%) и автоинструменты (+150%). Кроме того, востребованными были автомобильные аккумуляторы (+78%) и гидравлический инструмент (+40%).

В пресс-службе компании считают, что большой спрос на автомобильные предохранители вызван погодой, поскольку нестабильная температура приводит к перебоям в работе тока и поэтому предохранители чаще выходят из строя. Аналогичная ситуация с аккумуляторами, работа которых зависит от погодных условий. А когда их активно используют в нестабильные периоды, то они сильнее разряжаются и ломаются.

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