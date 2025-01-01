Аэропорт Перми попал под санкции Евросоюза Эксперты ждут удорожания перелётов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 16-м пакете санкционных мер против России Европейский Союз наложил запрет на сотрудничество европейских фирм с аэропортом Перми. В общей сложности, под санкции попали шесть авиаузлов. Помимо Большого Савино, ограничения коснулись московских аэродромов Внуково и Жуковский, а также воздушных гаваней в Нижнекамске, Екатеринбурге и Пскове. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В документе утверждается, что эти аэропорты якобы используются для транспортировки военной техники и обхода ограничений.

Санкционные меры также предусматривают возможность внесения в санкционный список иностранных транспортных компаний, осуществляющих внутренние авиаперевозки в пределах Российской Федерации, либо снабжающих российские авиакомпании авиационными товарами для внутренних рейсов. Для таких организаций будет закрыто воздушное пространство ЕС.

«Вестник АТОР» отмечает, что в наихудшем сценарии введённые санкции могут привести к прекращению сотрудничества зарубежных перевозчиков с указанными аэропортами и затруднить «серые» схемы поставок запасных частей для российской авиационной индустрии. Однако пояснения к пакету санкций подчёркивают, что они не должны затронуть частные поездки граждан.

На данный момент неясно, какое конкретно влияние санкции ЕС окажут на туристов и туристические фирмы, особенно принимая во внимание оговорки о смягчении последствий для обычных путешественников.

«Сейчас судить сложно. Всё сводится к тому, как отреагируют те или иные партнёры России. Кто-то испугается и сразу прекратит взаимодействие, кто-то будет уточнять в ЕС, чем им грозят новые санкции, кто-то будет искать «прикрытие» и обходные схемы, а кто-то просто продолжит работу как и прежде», — заявил изданию исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но, по его мнению, услуги попавшего под очередные санкции бизнеса, с очень высокой долей вероятности, подорожают.

Всего в 16-м пакете санкций ЕС в чёрный список включены 48 физических и 35 юридических лиц.

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