Заболеваемость гриппом в Прикамье пошла на спад В детсадах и школах уменьшилось количество групп и классов, закрытых на карантин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 17 по 23 февраля в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ несколько снизился по сравнению с уровнем предыдущей недели. Зарегистрировано 18406 случаев , тогда как в предыдущие семь дней заболели 18,8 тыс. человек. Эпидемический порог не превышен.

Снизилось и количество классов в школах и групп в детсадах, где был объявлен карантин по гриппу. По последним данным Роспотребнадзора, в настоящее время образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 168 группах в 96 дошкольных образовательных организациях (неделей ранее 235 групп в 112 садах), в 134 классах в 50 школах (142 и 50 соответственно).

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии – сезонные коронавирусы, риновирусы, вирус гриппа выявляется в единичных случаях.

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