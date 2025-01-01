Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла на 14,4% На карантин закрыты 142 класса в 62 школах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 10 по 16 февраля 2025 года в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился на 14,4% по сравнению с предыдущей неделей. Всего зарегистрировано 18878 случаев заболеваний. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Согласно лабораторному мониторингу, среди пациентов с симптомами ОРВИ в основном циркулируют возбудители негриппозной природы — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, а случаи выявления вируса гриппа являются единичными.

В связи с увеличением числа заболевших гриппом и ОРВИ в настоящее время приостановлено очное обучение в 235 группах в 112 детских садах, в 142 классах в 62 школах и в 24 группах в трёх техникумах.

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