Подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней содержат в СИЗО в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Несовершеннолетние, которых подозревают в изнасиловании 16-летней девушки в посёлке Октябрьском Пермского края, были отправлены в следственный изолятор в Перми. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает perm.aif.ru.

Как пишет издание, двое из трёх подростков, обвиняемых в изнасиловании и совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, содержатся в пермском СИЗО-5, так как они сами ещё не достигли совершеннолетия. Данное учреждение специализируется на содержании женщин и несовершеннолетних, находящихся под следствием.

Как ранее сообщалось Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, преступление было совершено 18 февраля в Октябрьском. Трое подростков совершили сексуальное насилие над 16-летней девушкой, фиксируя происходящее на видео. Оперативно найденные и задержанные они были заключены под стражу по решению суда.

Ранее поступали сведения об избиении потерпевшей, однако в перечне статей, по которым возбуждено уголовное дело, отсутствует статья о нанесении телесных повреждений.

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