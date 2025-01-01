Только 10% рекрутеров Перми применяют нейросети в подборе персонала Примерно 2% рекрутеров уверены, что подбор персонала полностью можно поручить ИИ Поделиться Твитнуть

Нейросети в подборе персонала уже применяют 10% рекрутеров Перми. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

Как отмечают аналитики, в последние несколько лет фиксируется экспансия искусственного интеллекта во многие сферы экономики. Не исключение и HR-менеджмент и рекрутинг. Сегодня 10% работодателей Перми используют нейросети в подборе. Чаще всего рекрутеры просят ИИ написать тексты вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, а также подобрать формулировки для ответов на вопросы в мессенджерах.

Кроме этого, нейросети собирают данные о спросе на ту или иную профессию, анализируют зарплатную политику конкурентов. Однако только 2% рекрутеров уверены, что подбор персонала полностью можно поручить ИИ, 28% считают, что это возможно частично.

В основном представители компаний хотели бы переложить на нейросети первичный отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями.

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