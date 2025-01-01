Жительница Перми украла у соседа 150 кирпичей, чтобы достроить дом сестры В настоящее время уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Жительница Перми обвиняется в краже кирпичей с соседского участка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Известно, что в октябре прошлого года в отделение полиции пришёл мужчина, у которого с участка украли кирпич. По его оценкам, ущерб составил порядка 7 тыс. руб. Как выяснилось в ходе расследования, в августе того же года пермячка помогала сестре строить дом по соседству. Решив сэкономить на стройматериалах, она присмотрела кирпич у соседа. Так как ей надо было их немного, она была уверена, что никто пропажу не заметит.

В один из дней она на машине подъехала к участку соседа и похитила порядка 150 шт. кирпича. Помочь ей с погрузкой попросила знакомого, которому сказала, что купила материал.

Когда полицейские вышли на след злоумышленницы, она не стала отрицать своей вины и в полном объёме возместила потерпевшему причинённый материальный ущерб.





В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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