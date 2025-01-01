Жительница Перми украла у соседа 150 кирпичей, чтобы достроить дом сестры
В настоящее время уголовное дело направлено в суд
Жительница Перми обвиняется в краже кирпичей с соседского участка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Известно, что в октябре прошлого года в отделение полиции пришёл мужчина, у которого с участка украли кирпич. По его оценкам, ущерб составил порядка 7 тыс. руб. Как выяснилось в ходе расследования, в августе того же года пермячка помогала сестре строить дом по соседству. Решив сэкономить на стройматериалах, она присмотрела кирпич у соседа. Так как ей надо было их немного, она была уверена, что никто пропажу не заметит.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.