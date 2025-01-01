В Прикамье из оборота изъяли более 2 тысяч тонн мясной продукции В РПН рассказали о контроле качества мяса в 2024 году Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В течение 2024 года Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в рамках контрольных мероприятий проверено 1279 объектов по производству пищевых продуктов, общественного питания и торговли, занятых оборотом мясной продукции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, было исследовано 330 проб на санитарно-химические и 2249 проб на микробиологические показатели. Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды в образцах мяса и мясных изделий не обнаружены.

По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, составила 5,6% (в 2023-м — 7,9%).

По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (пищевая ценность, массовая доля сухих веществ, содержание соли и др.), было исследовано 169 проб мяса и мясных продуктов, из них 10,6% проб не соответствовало установленным требованиям (в 2023-м — 6,9%). Фальсификаций мясной продукции не выявлено.

По результатам надзорных мероприятий за оборотом мясной продукции в 2024 году была изъята 141 партия мясной продукции объёмом 2139 кг (несоответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «О маркировке пищевой продукции»).

Специалисты Управления не рекомендуют жителям Прикамья приобретать мясо и мясопродукты у частных лиц, торгующих в неустановленных местах, а также без документов (ВСД), подтверждающих качество и безопасность. Следует воздерживаться от покупки продуктов животноводства неприглядного внешнего вида и сомнительного качества.

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