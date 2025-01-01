В Прикамье по подозрению в изнасиловании девочки арестованы трое подростков Преступление произошло 18 февраля Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Октябрьском Пермского края трое юношей заключены под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Такое решение по ходатайству следствия принял суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве добавили, что в связи с фактом изнасилования 16-летней девочки Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего совершеннолетия) и по п «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица).

Следствие установило, что 18 февраля в Октябрьском трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

На след подозреваемых удалось выйти в кратчайшие сроки. Их сразу же задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее о преступлении сообщали местные СМИ. По их сведениям, оно произошло 20 февраля. Кроме того, журналисты писали, что подростки сняли акт насилия на видеокамеру.

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