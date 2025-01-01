Подозреваемые в изнасиловании девочки подростки задержаны в Прикамье Молодые люди всё сняли на видео Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Октябрьском муниципальном округе Пермского края 20 февраля произошло тяжкое преступление: группа подростков совершила акт насилия над девочкой, зафиксировав это на камеру, сообщает ProCHAD.

По сведениям издания, среди причастных к инциденту двое не достигли совершеннолетия, а одному из подозреваемых исполнилось 18 лет.

В правоохранительные органы Октябрьского округа поступило заявление о сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений потерпевшей. Молодых людей подозревают в совершении преступления по предварительному сговору в составе группы. Они задержаны.

Напомним, Октябрьский округ не раз фигурировал в связи с резонансными уголовными делами за последние несколько лет. Наиболее громким стало изнасилование и поджог школьницы, найденной в тяжелом состоянии у железной дороги. Девушка скончалась спустя неделю. Виновником преступления оказался её ровесник, он осуждён на 9 лет 10 месяцев и отбывает срок в колонии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.