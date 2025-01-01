Подозреваемые в изнасиловании девочки подростки задержаны в Прикамье
Молодые люди всё сняли на видео
В Октябрьском муниципальном округе Пермского края 20 февраля произошло тяжкое преступление: группа подростков совершила акт насилия над девочкой, зафиксировав это на камеру, сообщает ProCHAD.
По сведениям издания, среди причастных к инциденту двое не достигли совершеннолетия, а одному из подозреваемых исполнилось 18 лет.
В правоохранительные органы Октябрьского округа поступило заявление о сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений потерпевшей. Молодых людей подозревают в совершении преступления по предварительному сговору в составе группы. Они задержаны.
Напомним, Октябрьский округ не раз фигурировал в связи с резонансными уголовными делами за последние несколько лет. Наиболее громким стало изнасилование и поджог школьницы, найденной в тяжелом состоянии у железной дороги. Девушка скончалась спустя неделю. Виновником преступления оказался её ровесник, он осуждён на 9 лет 10 месяцев и отбывает срок в колонии.
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