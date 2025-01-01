В последнюю неделю зимы в Прикамье может потеплеть до +4 градусов Значительная оттепель ожидается на востоке региона Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Последняя неделя зимы в Пермском крае в целом ожидается теплее нормы: на севере региона — на 3-4˚, в Перми — на 1-2˚, а по крайнему югу — температура будет в обычных для данного времени года значениях. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В понедельник, после морозной ночи с минимальной температурой до -25…-28˚, днём ожидается прогрев до -4…-9˚, а на востоке края до 0…+2˚. Осадков не будет, ветер слабый, малооблачно.

Во вторник в ночные часы в центральных районах края ожидается -18…-25˚, на юге до -10˚. Днём на севере и востоке края резко потеплеет и начнётся оттепель, причём на востоке — значительная (до +4˚). На остальной территории -2…-8˚, в Перми до -3…-5˚.

В ночь на среду из-за увеличения облачности температура начнёт повышаться. Днём в северных и центральных районах воздух прогреется до -1…+4˚. По югу прогрев слабее − не выше -5˚. Слабая оттепель возможна в Перми.

В четверг с юга придёт умеренно холодная воздушная масса, поэтому на севере будет теплее, чем в южных районах Прикамья. В Перми днём ожидается около -2˚. Не северо-западе возможна плюсовая температура.

В ночь на пятницу в Перми ожидается похолодание до -12…-14˚. а днём при малооблачной погоде воздух прогреется до -2…-4˚.

К воскресенью в Прикамья возобновятся снегопады.

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