Алёна Бронникова Годовая инфляция в Прикамье выросла до 10,01% Её показатель остаётся выше среднероссийского Поделиться Твитнуть

В январе 2025 года годовая инфляция в Пермском крае выросла на 0,15 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,01%. Этот уровень остаётся более высоким, чем в среднем по России (9,92%). Увеличение темпов инфляции в регионе обусловлено ростом издержек производителей и поставщиков, а также высоким потребительским спросом. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

В январе годовой темп увеличения цен на продукты питания составил 11,78%. По сравнению с декабрём показатель вырос, тогда он равнялся 11,53%.

Затраты производителей молочной, мясной и кондитерской продукции на зарплаты, логистику и упаковку продолжили рост, а высокий потребительский спрос позволил переносить рост издержек в цены. Поэтому в январе ускорилось удорожание молока, мяса и шоколада, годовое снижение цен на яйца снизилось.

Фото: пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

Годовой темп роста цен на непродовольственные товары вырос до 5,54% по сравнению с 5,46% в декабре. Ускорение роста цен на автомобили вызвало повышение утилизационного сбора, а осеннее ослабление рубля и рост затрат поставщиков на логистику и оплату труда спровоцировали повышение годового прироста цен на компьютеры и замедление снижения цен на смартфоны.

Годовой темп роста цен на услуги в январе также показал динамику повышения до 13,02% (в декабре — 12,9%). Рост спроса на зарубежный отдых вместо Черноморского побережья способствовал увеличению цен на путёвки в Египет и Турцию. Кроме того, с увеличением пошлины за услуги ЗАГС и региональной части нотариальных тарифов выросли цены на получение гербовых документов в органах ЗАГС и удостоверение завещания в нотариальной конторе.

Фото: пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России

Уровень годовой инфляции в России составил в начале года 9,92%, тогда как месяцем ранее было 9,52%. Отмечается заметное ускорение роста цен на услуги, в то же время приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары почти не изменились.

В Банке России отмечают, что цены повышаются из-за спроса, опережающего возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В связи с этим регулятор поддерживает высокие ставки в экономике для замедления инфляции и её возвращения к цели вблизи 4% в 2026 году.

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