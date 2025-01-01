Годовая инфляция в Пермском крае в декабре выросла почти до 9,9% Это выше показателя по России в целом Поделиться Твитнуть

В декабре 2024 года годовая инфляция в Пермском крае возросла на 0,67 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 9,86%. Основными факторами увеличения инфляции в регионе стали высокий потребительский спрос, рост издержек для производителей и поставщиков, снижение предложения на отдельных рынках товаров и ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Темп роста цен на продукты питания в годовом выражении составил 11,53% в декабре, по сравнению с 10,17% в ноябре.

В декабре высокие покупательские запросы позволили производителям молочной и мясной продукции включить увеличенные затраты на корма, транспортировку, упаковку и зарплаты в конечные цены. Это способствовало ускорению роста цен на питьевое молоко, сыр и сливочное масло, свинину, говядину и мясные изделия, а также замедлению падения цен на курицу.

Расходы производителей тепличных овощей (электроэнергия, транспорт и зарплаты) продолжали расти, что привело к более значительному увеличению цен на огурцы и помидоры в декабре по сравнению с предшествующим месяцем.

В декабре 2024 года ежегодный рост цен на непродовольственные товары увеличился до 5,46%, по сравнению с 4,85% в ноябре.

Дефицит предложений, возникший в результате ослабления рубля и повышения затрат на логистику и заработную плату, способствовал подорожанию множества непродовольственных товаров. В итоге в годовом сравнении снижение цен на смартфоны и электрочайники проходило медленнее, чем в предыдущем месяце, а падение цен на кухонную мебель, стиральные машины и пылесосы сменилось их удорожанием.

Сокращение предложения топлива на российском рынке и рост затрат автозаправочных станций, в том числе на перевозку, также способствовали увеличению годового темпа роста цен на основные марки бензина.

А вот темпы роста цен на услуги в годовом выражении в декабре снизились до 12,9% с 13,13% в ноябре.

В прошлом месяце, в отличие от АППГ, для пермяков стали доступны прямые рейсы в Турцию, тем самым замедлилось годовое удорожание поездок в эту страну. Рост предложения на рынке аренды жилья способствовал замедлению роста цен на аренду однокомнатных квартир.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%.

В декабре наблюдался ускоренный рост цен по сравнению с ноябрём. Большинство показателей стабильного роста цен увеличились, что свидетельствует о продолжающемся высоком внутреннем спросе, превышающем возможности увеличения физического производства товаров и услуг, а также о влиянии ослабления рубля на общий уровень цен.

«Жёсткие денежно-кредитные условия в этой ситуации необходимы для замедления инфляции и её возвращения к цели. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и её стабилизацию на цели в дальнейшем», — говорится в информации ЦБ.

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