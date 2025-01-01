За три года 40% жителей Прикамья сменили профессию Почти каждый пятый предпочёл рабочую специальность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики hh.ru, проанализировав резюме, которые были активны за последние три года, и сравнив, как изменилась профессиональная принадлежность одних и тех же соискателей, пришли к выводу, что за исследуемый период новую специальность освоили 40% жителей Пермского края.

В масштабах России наибольшую склонность к переквалификации демонстрируют жители Дальневосточного федерального округа (Амурская, Приморская, Хабаровская области, Сахалин, Якутия) – 42%. Наименьший интерес к освоению новых профессий наблюдается в Кабардино-Балкарии (35%).

Наиболее часто меняли род деятельности автомойщики (68% перешли в другую сферу), курьеры (66%), швеи (64%) и режиссёры (63%).

Самый низкий процент смены профессии зафиксирован среди врачей – лишь 5%.

Наиболее популярной новой специализацией среди сменивших профессию стали администраторы (8%). Второе место занимают менеджеры по продажам (5%).

Примечательно, что около 18% выбравших новую карьеру предпочли рабочие или производственные специальности.

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