Президент Путин назвал затонувший пермский танкер миной замедленного действия Суда должны поднять в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

Затонувшие в Чёрном море танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые в прошлом году потерпели крушение в Керченском проливе, необходимо поднять в кратчайшие сроки. Об этом президент Владимир Путин заявил во время совещания с членами правительства, заслушав доклад вице-премьера РФ Виталия Савельева по ситуации с ликвидацией последствий ЧП в Чёрном море.

«Прошу вас максимально быстро, но качественно всё это сделать. Мы это уже обсуждали. Зачем это будет всё лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там ещё дырки появятся», — сказал президент.

Он заявил, что «надо думать, как поднять всё то, что ещё лежит на дне».

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время шторма произошла авария двух танкеров — пермского «Волгонефть-212» и московского «Волгонефть-239». В результате инцидента было эвакуировано 27 членов экипажа, один из которых погиб.

Суда перевозили порядка 9,2 тыс. т топливного мазута. 10 января из трещины, образовавшейся в районе кормы «Волгонефти-239», также произошёл выброс мазута. В море и на берег, предварительно, попало около 3 тыс. т мазута. Наибольшее загрязнение испытало черноморское побережье Краснодарского края, в Кубани введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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