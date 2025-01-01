Власти Чусового в Пермском крае ищут инвестора для строительства апарт-отеля Стоимость проекта составляет 50 млн рублей Поделиться Твитнуть

Чусовой

Игорь Катаев

Глава Чусовского муниципального округа Пермского края Сергей Белов пригласил инвесторов принять участие в проекте строительства апарт-отеля в Чусовом.

«Этот современный и востребованный формат размещения, предлагающий гостям комфортные блоки с кухней и санузлом, — отличная возможность для выгодного инвестирования», — написал чиновник в соцсетях.

Стоимость проекта составляет 50 млн руб., окупаемость которого займёт всего 5 лет. Власти пообещали всестороннюю поддержку в реализации проекта.

Предлагается два варианта строительства типового двухэтажного дома из легкобетонных блоков. Первый предусматривает восемь жилых помещений суммарной площадью 285 кв. м. Второй предполагает создание 16 квартир, общая площадь которых составит 565 кв. м.

Инвесторов ждут в администрации округа для обсуждения деталей сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.