У многодетной семьи с шестью детьми в Прикамье сгорел дом Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Берёзовского округа

В Пуздрино, деревне Берёзовского округа Пермского края, 22 февраля произошёл пожар: многодетная семья Какоевич, воспитывающая шестерых детей, потеряла дом, об этом пишет ВЕТТА.

Огонь полностью уничтожил всё имущество, в том числе одежду, мебель, документы. Сейчас власти разместили погорельцев в селе Берёзовка. Но в семье растут дети разных возрастов: 4, 6, 8, 11, 14 и 17 лет, и Владислав с Анастасией Какоевич, родители семейства, оказались в крайне тяжёлом положении и остро нуждаются в помощи.

Местные власти обратились к отзывчивым гражданам с просьбой оказать посильную поддержку в виде денежных средств или предоставить вещи первой необходимости: одежду, обувь, спальные принадлежности, мебель (кровати и стулья), школьные принадлежности, кухонную утварь и продукты питания.

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