Поиск пропавшего два дня назад в Пермском крае мальчика остановлен Поделиться Твитнуть

В отряде «Регион59-поиск пропавших людей» 23 февраля сообщили о завершении операции по поиску мальчика, исчезнувшего в Пермском крае пару дней назад.

Четырнадцатилетний юноша, пропавший в Яйве, числился в розыске с 21 февраля. В этот день школьник ушёл из дома в поселке и исчез. Мальчик не отвечал на звонки. 22 февраля добровольцы присоединились к поискам и начали распространять информацию о пропаже несовершеннолетнего.

Утром 23 февраля отряд распространил в соцсетях объявление о завершении поисковых работ. «Обнаружен, жив», — говорится в группе отряда «Регион59-поиск пропавших людей» ВКонтакте.

Место его пребывания в течение двух дней после его внезапного исчезновения не раскрывается.

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