В МЧС предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Прикамье 24 февраля Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 24 февраля в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, ночью и в первой половине дня туман (напомним, из-за тумана утром 23 февраля в пермском аэропорту были задержаны более десяти рейсов).

В связи с прогнозом, в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендовали быть осторожными в первую очередь водителям, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а движение осуществлять с учётом состояния дорожного покрытия.

По сообщению ГИС-Центра ПГНИУ, ближайшей ночью в Перми ожидается около -20°, но усилится дневной прогрев — если в воскресенье днем было -6…-11° по краю и до -9° в Перми, то в понедельник уже -3…-8° по краю и -5…-7° в Перми.

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