Шесть десятков домов в Перми останутся без воды «Новогор-Прикамье» назвал адреса отключений на следующей неделе Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

По информации ООО «Новогор-Прикамье», с 25 февраля по 2 марта в связи с планово-ремонтными и аварийно-восстановительными работами в разных районах Перми запланировано отключение водоснабжения примерно в шести десятках многоквартирных домов.

Так, краны пересохнут в зданиях по улицам Танкистов, Строителей, Екатерининской, Луначарского, Сибирской, Пермской, Героев Хасана, Макаренко, Студенческой, Технической, Куйбышева, Лодыгина, Хлебозаводской, Звонарёва, Пономарёва, Пушкарской, КИМ, пр. Парковому и др.

«Рекомендуем сделать запас воды. Уточнить информацию об отключении можно по тел. 2-100-680», — проинформировали горожан в ООО «Новогор-Прикамье».

Также коммунальный оператор разместил подробный график отключений с датами, временем и полным списком адресов домов, попадающих под отключение.

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