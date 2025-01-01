В Перми после реновации открылась выставка «Мы защищаем свой родной дом» Экспозиция работает на заводе Шпагина Поделиться Твитнуть

выставка-форум «Мы защищаем свой родной дом»

permkrai.ru

В Перми 22 февраля вновь открылась выставка-форум «Мы защищаем свой родной дом» (12+). Она посвящена индустриальному прошлому края, роли оборонных заводов в развитии экономики России и усилении её обороны, а также участию жителей Пермского края в помощи солдатам СВО.

Обновление выставки приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В процессе подготовки обновлённой экспозиции Пермский архив провёл обширное исследование архивных материалов, включая документы из архива Министерства обороны Российской Федерации.

Обновлённую экспозицию посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Лично убедился, что на экспозиции представлены новые факты о событиях и подвигах тех времен. Хотел бы напомнить молодому поколению, что Пермский край — это не только 600 тыс. солдат, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, это не только промышленные достижения и эвакуация заводов. Это ещё и место, куда привозили раненых бойцов. Не стоит забывать, что Пермский край стал практически вторым домом для блокадников, ленинградцев. Уверен, что вызовут большой интерес и новые стенды, посвящённые героям специальной военной операции», — прокомментировал губернатор.

Экспозиция «Мы защищаем свой родной дом» расширена за счёт ряда тематических разделов. Среди них: «Молотовская танковая бригада», повествующая об истории уникального подразделения в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Раздел «Молотовская область в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» посвящён теме эвакуации промышленных предприятий на Западный Урал. «Эвакуация учреждений культуры» рассказывает о перебазировании в Пермь Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова и Ленинградского хореографического училища. Раздел «Пермская нефть» акцентирует внимание на создании новой нефтяной базы СССР после открытия в 1929 году первого месторождения в Урало-Волжском регионе. «Медицина Молотовской области в годы Великой Отечественной войны» рассматривает роль местных медиков в достижении Победы.

Выставка «Мы защищаем свой родной дом» размещена на территории завода им. Шпагина (ул. Советская, 1) и открыта для посещения ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника. Запись на бесплатную экскурсию по тел. 8-961-755-20-37 или на сайте Пермского краеведческого музея.

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