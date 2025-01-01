Под нажимом прокуратуры муниципальное учреждение Перми вернуло ИП 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

В ходе прокурорской проверки в Перми выявлен факт уклонения муниципального учреждения от оплаты услуг, фактически предоставленных предпринимателем. Речь идёт о работах по сносу аварийных деревьев вдоль городских магистралей на сумму, превышающую 1,2 млн руб. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что учреждение, несмотря на выполненные работы, необоснованно отказалось от проведения оплаты.

По результатам проверки руководителю муниципального предприятия было вынесено представление. Задолженность перед предпринимателем была полностью выплачена, а виновное лицо понесло дисциплинарное взыскание.

Кроме того, виновный привлечён к административной ответственности за нарушение установленных сроков и процедур оплаты услуг в рамках муниципальных закупок. Материалы дела переданы в Пермское УФАС для принятия решения.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.