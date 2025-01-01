Интерес к новым китайским автомобилям в Прикамье в 2024 году вырос на 74,4% Предложение увеличилось в 2,2 раза Поделиться Твитнуть

Анализ данных «Авито Авто» за 2024 год выявил значительный рост интереса к новым китайским автомобилям в Пермском крае. По сравнению с предыдущим годом, спрос увеличился на 74,4%, а количество предложений — в 2,2 раза. Средняя стоимость нового автомобиля китайского производства составила 3 млн 50 тыс. руб.

Наиболее востребованными марками оказались HAVAL (16,8%), Chery (14,6%), Geely (12,5%), OMODA (11,7%) и Changan (11,5%). Changan продемонстрировал самую высокую динамику роста интереса, увеличившегося в 2,4 раза.

Среди конкретных моделей лидирует OMODA C5 (8%), за которым следуют HAVAL Jolion (6,2%) и Chery Tiggo 4 Pro (4,6%). Chery Tiggo 7 Pro Max (4,4%) и Jetour Dashing (4,1%) также вошли в пятёрку самых популярных. Changan CS35 Plus показал самый существенный прирост интереса в 5 раз.

OMODA C5 также лидирует по количеству объявлений (7,5%). Changan CS35 Plus (5,8%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (4,3%) также входят в число наиболее часто предлагаемых моделей.

Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые авто» в «Авито», отметил растущее доверие к китайским брендам и готовность каждого третьего респондента приобрести такой автомобиль.

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