Власти Перми потребовали снести павильон возле ТЦ «Верхние Муллы» Иск рассматривает Арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Индустриального района Перми инициировали судебное разбирательство, потребовав сноса торгового павильона, расположенного на территории ТЦ «Верхние Муллы» (ш. Космонавтов, 355). Иск подан против компании «Пермское единение», как следует из документов, размещённых на сайте Арбитражного суда Пермского края. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Администрация района настаивает на том, чтобы ООО «Пермское единение» осуществило демонтаж павильона в десятидневный срок после решения суда. В случае задержки предусмотрена неустойка в размере 15 тыс. руб. за каждый день просрочки, начиная со второго месяца. Кроме того, администрация района оставляет за собой право на самостоятельный снос постройки при отказе ответчика выполнить решение.

Первоначально истец запрашивал обеспечительные меры, запрещающие компании любые действия с павильоном на участке площадью 2 тыс. кв. м, однако суд отклонил данное прошение. Рассмотрение дела назначено на март.

Напомним, городские власти проводят кампанию по демонтажу торговых объектов, расположенных на частной земле. Районными администрациями за последние месяцы было направлено более полусотни исков в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать самовольными и снести разнообразные торговые точки, включая киоски с продуктами, пекарни, кофейни и кафе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.