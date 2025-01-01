В аэропорту Перми массово задерживаются рейсы Причиной стал туман Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

В аэропорту Перми утром 23 февраля задерживается около десятка рейсов на прилёт и вылет. Причиной задержек, сообщили в Большом Савино, стал туман в столице региона.

Так, два рейса до Сочи задержаны на 6-6,5 часов. Рейс до Санкт-Петербурга отложен почти на 8 часов, два рейса до Москвы — на 6 часов, и ещё один до столицы — на 4.

Задерживаются с прилётом рейсы из Самары, Усинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Некоторые самолёты отправлены на запасные аэродромы. Так, рейс из Москвы №1394 сейчас находится в Екатеринбурге. Ориентировочное прибытие его в Пермь — 12:45.

«За статусом своего рейса можно следить на сайте аэропорта в разделе расписание», — рекомендовали пассажирам в пресс-службе аэропорта.

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