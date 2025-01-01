В Пермском крае произошло ДТП со смертельным исходом На автодороге Оса – Чернушка автобус столкнулся с легковым автомобилем Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

По данным Госавтоинспекции Пермского края, 22 февраля 2025 года около 06:00 на автодороге Оса — Чернушка произошло дорожно-транспортное происшествие, результатом которого стали человеческие жертвы.

По предварительным данным, со стороны Чернушки в направлении Осы двигался автомобиль «Лада ларгус» под управлением мужчины 1987 года рождения. На 82 км, около села Крылово, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка водитель «Лады» не предоставил преимущество в движении двигающемуся по главной дороге автобусу «Симаз» под управлением мужчины 1968 года рождения. Последний двигался со стороны Чайковского в направлении Кукуштана.

Произошло столкновение, в результате которого погибли водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Ещё четверо пассажиров «Лады» госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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