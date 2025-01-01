Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Готовится консервация исторических церквей севера Пермского края Увеличено бюджетное финансирование деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Поделиться Твитнуть

Введенская церковь в Камгорте. Фото: cherdyn.ru

В законопроекте о поправках в бюджет Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается увеличение финансирования комплекса процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края».

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, среди новых проектов, финансируемых по линии Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, — консервация нескольких объектов, которые необходимо сохранить, но при этом нет пока возможности отреставрировать. Ранее в ходе заседания правительства Пермского края 13 февраля начальник Госинспекции по охране ОКН Анна Князева сообщила, что инспекция впервые за много лет будет практиковать этот метод сохранения исторических объектов.

В ближайшую трёхлетку планируется провести консервацию:

— Крестовоздвиженской церкви в селе Бондюг Чердынского городского округа; стоимость работ в 2025 году 4,9 млн руб., в 2026 году — 11,6 млн руб.;

— Церкви Рождества Христова в селе Искор Чердынского городского округа; стоимость работ в 2025 году 6,9 млн руб., в 2026 году — 16 млн руб.

— Введенской церкви, в селе Камгорт Чердынского городского округа; стоимость работ в 2025 году 3,9 млн. руб., в 2026 году — 9,1 млн руб.

Церковь в Камгорте кроме прочего известна тем, что в ней в 1913 году венчался отбывавший ссылку в Ныробе Климент Ворошилов.





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