Прокуратура требует ускорить расселение аварийных домов в Пермском крае

В Пермском крае Седьмой кассационный суд встал на сторону прокуратуры в деле о необходимости пересмотра сроков отселения граждан из аварийных жилых домов на территории Горнозаводского муниципального округа. Об этом сообщает Единый портал прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратура Горнозаводского округа в ходе надзорных мероприятий установила, что сроки расселения девяти аварийных многоквартирных домов были необоснованно завышены муниципалитетом. В судебном порядке прокурор потребовал от администрации округа ускорить расселение аварийных домов в посёлках Сараны, Пашия, Бисер и Тёплая Гора. В саранах расселение требуется провести до 31 декабря 2025 года, в остальных посёлках — до 31 декабря 2026 года.





Законность требований прокуратуры подтвердил Пермский краевой суд, однако ответчик обжаловал судебные акты в кассационном порядке. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные решения по искам прокурора Горнозаводского района о пересмотре сроков отселения аварийных жилых домов.





Прокуратура продолжит контролировать их исполнение администрацией Горнозаводского муниципального округа.



