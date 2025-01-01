В Пермском крае расселили 781 тысячу квадратных метров аварийного жилья Это наибольший объём среди регионов ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 2019 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» наибольший объём аварийного жилья в ПФО расселил Пермский край — 781 тыс. кв. м. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. На втором месте Саратовская область — 403,3 тыс. кв. м; замыкает тройку Самарская область — 335,6 тыс. кв. м. Нижегородская область с 269,9 тыс. кв. м — на четвёртой позиции.

Всего в Приволжском федеральном округе с 2019 года было расселено свыше 2,6 млн кв. м жилых помещений, порядка 167 тыс. человек сменили место жительства. Из них около 34 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия благодаря реализации региональных программ, финансируемых из местных бюджетов.

Напомним, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в стране проводилось расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В настоящее время работы продолжаются в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Координацией программы переселения граждан из аварийного фонда занимается Министерство строительства России, а её исполнителем выступает Фонд развития территорий.

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