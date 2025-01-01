Погоду в Перми определяет антициклон Последние выходные в Пермском крае будут морозными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сайта «Мемеоролог и я», на протяжении выходных 22 и 23 февраля в регионе по-прежнему будет антициклонально: ясно и морозно. В ночные часы температура будет опускаться до —25...—20°C, местами при устойчивых прояснениях до —29°C. На севере существенно теплее ввиду наличия плотной облачности: —16...—11°C.

Днём в регионе —12...—7°C.

В субботу на территории края облачно с прояснениями, на севере облачная погода, преимущественно без осадков. Местами туман, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью —18...—13°C, на юге при прояснениях —25...—20°C, в низинах до —29°C. Днём —12...—7°C. Ветер южный, 2 — 7 м/с, на юге региона — слабый, переменных направлений.

В Перми облачно с прояснениями, слабый снег. Температура воздуха ночью —20...—18°C, при прояснениях до —23°C. Днём —9...—7°C. Ветер слабый, переменных направлений.

В воскресенье в Пермском крае — облачно с прояснениями, на севере облачная погода, преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью —17...—12°C, на юге при прояснениях —25...—20°C, в низинах до —29°C. Днём —12...—7°C. На севере ветер юго-западный, 2 — 7 м/с, на юге северо-восточный, 2 — 7 м/с.

В Перми облачно с прояснениями, слабый снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью —20...—18°C, при прояснениях до —23°C. Днём —9...—7°C. Ветер северо-восточный, 2 — 7 м/с.





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