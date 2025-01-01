Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае уменьшатся бюджетные расходы на выплату пособий в связи с рождением ребёнка Расходы на выплаты супругам участников СВО увеличатся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В законопроекте о поправках в бюджет Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается уточнение объёма расходов на выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, первоначальный объём средств на текущий год был определён исходя из количества получателей 216 996 и составлял 8,7 млрд руб.; в 2026 году количество получателей оценивалось в 214 766, соответственно, в бюджет было заложено 10 млрд руб. на выплату ежемесячных пособий; в 2027 году планировалось 209 947 получателей и 11 млрд руб. на выплаты.

В 2024 году пособие было предоставлено 204 631 гражданину.

В настоящее время прогнозы изменились. Количество получателей в текущем году прогнозируется в количестве 208 788 человек, соответственно, расходы уменьшатся до 8,4 млрд руб.

Изменение прогнозов в сторону уменьшения количества получателей пособия произошло и в отношении 2026 и 2027 годов.

Корректировка бюджетных ассигнований, связанная с уменьшением численности получателей, составит в 2025 году почти 343 млн руб., в 2026-м — 1,2 млрд руб., в 2027-м — 1,9 млрд руб.

В то же время проект предлагает увеличить расходы на единовременную денежную выплату при рождении ребёнка супруге участника СВО.

В пояснительной записке сообщается, что объём расходов текущего года был определён исходя из численности получателей в 100 человек, однако в 2024 году выплата была предоставлена на 350 детей. Дополнительная потребность на 2025 год составляет 33,6 млн руб., прогнозная численность получателей — 350 человек.

Ранее сообщалось, что пособия по рождению ребёнка в регионе повысятся в связи с повышением прожиточного минимума.

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