Алёна Бронникова В Пермском крае пересчитали размер единого пособия и детских выплат В прошлом году выплаты при рождении ребёнка получили более 17 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе Отделение СФР по Пермскому краю пересчитало размер единого пособия, пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка до трёх лет, а также ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Изменения связаны с новым прожиточным минимумом, установленным в регионе с января 2025 года.

Единое пособие на детей и беременных женщин назначается малообеспеченным семьям с учётом оценки нуждаемости. Выплаты для беременных рассчитываются из размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, для детей — из прожиточного минимума на ребёнка. В этом году размер пособий на детей составит: 50% — 7912,50 руб., 75% — 11 868,75 руб., 100% — 15 825 руб. На беременных женщин: 50% — 8891 руб., 75% — 13 336,75 руб., 100% — 17 782 руб.

Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Сумма выплаты в 2025 году составит 15 825 руб.

Пособие в связи с рождением (усыновлением) будет выплачиваться на первого ребёнка, рождённого в период с 1 января 2018-го до 1 января 2023 года, семьям со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Сумма также составит 15 825 руб.

По данным ведомства, в прошлом году единовременное пособие при рождении ребёнка получили более 17,7 тыс. жителей Прикамья. Размер пособия с учётом уральского коэффициента составлял более 28 тыс. руб., а для проживающих в северных районах — 29 тыс. руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», прожиточный минимум для региона на 2025 год составил: на душу населения — 16 314 руб., для трудоспособных граждан — 17 782 руб., для пенсионеров — 14 030 руб., для детей — 15 825 руб.

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