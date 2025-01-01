Соцфонд напомнил об увеличении прожиточного минимума в Прикамье с января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января 2025 года в Прикамье установлен новый уровень прожиточного минимума, который влияет на величину детских пособий, выплачиваемых Отделением СФР по Пермскому краю.

Как напомнили в фонде, прожиточный минимум для региона на 2025 год составил: на душу населения — 16 314 руб.; для трудоспособных граждан — 17 782 руб.; для пенсионеров — 14 030 руб.; для детей — 15 825 руб.

С повышением прожиточного минимума пересмотрены размеры единого пособия, а также выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет и ежемесячной выплаты из материнского капитала. В январе Отделение СФР автоматически пересчитало данные пособия для семей.

Детские выплаты переводятся семьям в начале каждого месяца за прошедший. Таким образом, единое пособие и пособие на первого ребёнка за январь в увеличенном размере поступят на банковские карты получателей 3 февраля, а средства из материнского капитала — 5 февраля. Почтовая доставка будет производиться по установленному графику, согласованному с Почтой России.

Следует подчеркнуть, что при изменении прожиточного минимума право на получение пособия не пересматривается — выплаты назначаются на срок в 12 месяцев и осуществляются до окончания этого периода, независимо от изменений в жизненных обстоятельствах.

Напомним, правительство Пермского края утвердило величину прожиточного минимума в регионе на 2025 год в сентябре. По словам министра труда и социального развития Павла Фокина, по сравнению с 2024 годом этот показатель увеличится на 14,7%.

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