Александр Бастрыкин заинтересовался дракой подростков у лицея в Перми Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

После избиения несовершеннолетнего группой подростков у лицея в Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Денису Головкину доложить о расследовании дела.

«В СМИ сообщается, что утром 21 февраля школьники в Перми избили мальчика, снимая происходящее на видео, которое впоследствии было опубликовано в социальных сетях. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело», — сообщается в telegram-канале «Следком».

Происшествие случилось 20 февраля у одного из лицеев, расположенных в Индустриальном районе Перми. На 15-летнего мальчика напала группа сверстников, подростку были нанесены побои, свои действия они снимали на видео, которое затем было опубликовано в соцсетях.

Сейчас следователи устанавливают причастных к совершению преступления лиц. Очевидцев допрашивают. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия организованы иные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств.

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