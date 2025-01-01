По факту избиения пермского школьника могут возбудить дело СКР начал процессуальную проверку Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По указанию Дениса Головкина, руководителя СУ СКР по Пермскому краю, следственные органы инициировали проверку в связи с размещением видеозаписи, на которой запечатлено избиение несовершеннолетнего группой подростков. Данные действия могут быть квалифицированы как преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ (побои).

В СКР отметили, что в социальных сетях появилась информация о том, что на улице возле одного из лицеев в Индустриальном районе Перми подростки напали на своего сверстника. Также в публикации выложено видео с места инцидента.

В настоящее время следователи занимаются проверкой, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 21 февраля в социальных сетях появилось видео с новой дракой подростков в Перми. На записи запечатлён момент, когда группа детей окружила двух дерущихся мальчиков, подначивая их криками и активно используя ненормативную лексику. Дети явно поддерживали своего приятеля, который наносил удары пострадавшему, сидя на нём. В завершении ролика избитый мальчик на коленях извиняется перед девочкой, однако окружающие не удовлетворены формулировками и заставляют его повторять слова снова и снова.

В полиции сообщали, что сигналов о драке им не поступало, но обстоятельства и участников конфликта МВД всё же установит.

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