В мае в лесах Прикамья ожидается высокая пожарная опасность Вероятно превышение среднемноголетних значений Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В мае 2025 года в Прикамье возможно превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Об этом сообщает Минприроды Прикамья со ссылкой на предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на весенний период ФБУ «Авиалесоохрана».

«Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях», — отметили в ведомстве.

Пожароопасный сезон-2024 в Пермском крае официально завершился в октябре. Всего за это время было зафиксировано 39 лесных пожаров. Комплекс мер по подготовке к сезону-2025 был утверждён в январе. Отмечается, что оснащение лесопожарных служб техникой составляет 100%, лётный состав Пермского лесопожарного центра прошёл аварийно-спасательную подготовку, в постоянном режиме работает 70 камер системы видеомониторинга «Лесохранитель», которые охватывают 5,2 млн га лесов.

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