В Прикамье на следующей неделе простятся с участником СВО Вадимом Почкиным Он погиб ещё в сентябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В ходе российской спецоперации на Украине погиб житель Александровска Вадим Почкин. Об этом сообщает администрация Александровского округа на официальной странице в соцсетях.

Вадим Почкин родился 29 сентября 1996 года, а погиб незадолго до своего дня рождения, 17 сентября 2024 года. Другие данные, в том числе о его семейном положении и обстоятельствах смерти, местные власти не уточнили.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 25 февраля в городском Дворце культуры с 10:00 до 12:00.

Его похоронят на кладбище в Александровске.

В администрации Александровского муниципального округа выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

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