В Коми-округе Прикамья создали фирменный кофе со вкусом черёмухи и черники Напиток создан к 100-летию муниципалитета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Коми-Пермяцком округе к 100-летию муниципалитета создали фирменный кофе с чернично-черёмуховым вкусом (Чöд Льöм раф). Как рассказали в Министерстве по туризму Прикамья, презентация напитка состоялась в туристско-информационном центре Кудымкара «Басок Парма».

«Как рассказал директор ТИЦ Максим Чугайнов, черёмуха для напитка была выбрана не случайно. Это "изюминка" традиционной коми-пермяцкой кухни (льöмовые пироги), обладает ярко выраженным вкусом и передаёт богатство и особенность кулинарных традиций», — отмечают в ведомстве.

Попробовать фирменный напиток можно в ТИЦ с 24 февраля. К юбилейном году кофе станет не единственной гастрономической новинкой в Коми-округе.

В этом году муниципалитет отмечает своё 100-летие, в честь чего запланировано более 160 праздничных мероприятий. Кроме того, в Перми планируется запуск ресторана коми-пермяцкой кухни. Проект «TÖB» («Ветер») запустят в гостиничном комплексе Hampton by Hilton.

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