Конструкция с камерами фотовидеофиксации рухнула на автотрассу в Перми Парализовано движение транспорта Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Перми днём на федеральной трассе М7 «Волга», недалеко от Красавинского моста, в районе автомобильной развязки на правом берегу Камы, на проезжую часть рухнула конструкция с камерами фотовидеофиксации. О происшествии сообщил Telegram-канал «ВЕТТА — Эх, дороги!»

Судя по фотографиям и видео, никто не пострадал, но груда металла перегородила проезжую часть и парализовала движение машин в обе стороны. В районе ЧП (у Нижней Курьи и Красавинского моста) примерно с 15 часов образовалась и копится автомобильная пробка.

В министерстве транспорта Пермского края и ГИБДД дорожное происшествие пока не прокомментировали.

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