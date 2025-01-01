Конструкция с камерами фотовидеофиксации рухнула на автотрассу в Перми
Парализовано движение транспорта
В Перми днём на федеральной трассе М7 «Волга», недалеко от Красавинского моста, в районе автомобильной развязки на правом берегу Камы, на проезжую часть рухнула конструкция с камерами фотовидеофиксации. О происшествии сообщил Telegram-канал «ВЕТТА — Эх, дороги!»
Судя по фотографиям и видео, никто не пострадал, но груда металла перегородила проезжую часть и парализовала движение машин в обе стороны. В районе ЧП (у Нижней Курьи и Красавинского моста) примерно с 15 часов образовалась и копится автомобильная пробка.
В министерстве транспорта Пермского края и ГИБДД дорожное происшествие пока не прокомментировали.
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