В Перми за мошенничество и взятку будут судить экс-главу Индустриального района и его зама Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Дмитрий Дробинин

Евгений Харитонов

Следователи Индустриального района Перми СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации района и его заместителя. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Кроме этого, главу района обвиняют в получении взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Как установили следователи, в марте 2023 года глава района и его заместитель завладели 500 тыс. руб., которые принадлежали благотворительному фонду, причинив ему материальный ущерб в крупном размере.

Помимо этого, в сентябре 2023 года глава администрации получил через посредника от представителя юрлица взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В свою очередь, чиновник дал указание не исполнять вынесенное им распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленной автомойки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уточняет «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт экс-главе Индустриального района Дмитрии Дробинине и его заме Егоре Амоше. Источник издания, знакомый с позицией Дмитрий Дробинина, пояснил, что вину в инкриминируемых следствием деяниях он не признает. Полученные от благотворительного фонда средства Дробинин якобы направил на помощь участникам СВО.

Напомним, Дмитрий Дробинин занимал пост главы Индустриального района Перми с 2021-го по 2024 год. 25 января 2024 года его контракт с мэрией закончился и продлён не был. Дробинин тогда сообщил журналистам, что замечаний к его работе и работе его команды у мэра Перми не было.

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