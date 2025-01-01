В Прикамье 650 таксистов легализовали свою деятельность В декабре 3,4 тысячи водителей такси работали нелегально Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Налоговые органы начали работу по легализации рынка пассажирских перевозок в Прикамье. Как заявила руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова на своей странице ВКонтакте, благодаря проведённым мероприятиям, с декабря 2024 года 49 таксистов нашли работу в официальных таксопарках, а 604 физических лица стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Ранее они осуществляли перевозку пассажиров без разрешения.

Согласно информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», на декабрь 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано более 6 тыс. автомобилей, используемых для такси. При этом минтранс, по данным на осень того же года, выдал всего 3,7 тыс. лицензий на деятельность легкового такси. По сведениям УФНС, в декабре 2024 года было выявлено 3,4 тыс. нелегальных таксистов.

Напомним, по закону на данный момент предоставлять услуги перевозки пассажиров могут лишь самозанятые, индивидуальные предприниматели и сотрудники таксопарков.

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